Вводят пропуска для проезда в общественном транспорте - кому будут выдавать

В общественном транспорте будут требовать пропуска. Фото: pinterest.com

В Николаеве ограничивают пассажирские перевозки из-за распространения коронавирусной болезни.

Отныне в общественном транспорте будут требовать пропуска, сообщается на официальном сайте Николаевского городского совета.

"Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и обеспечивающих жизнедеятельность города должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорта Николаева", - говорится в сообщении.

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Такие пропуска действовали в прошлом году в марте во время всеукраинского карантина. Речь идет о работниках сферы здравоохранения, продовольственного обеспечения, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, правопорядка и социальной защиты, субъектов хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл и тому подобное.

Также водители и пассажиры должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения.

В Николаеве с 24 марта по 4 апреля будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Не будут работать кафе, рестораны, развлекательные заведения и тому подобное.