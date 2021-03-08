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понедельник, 08 марта 2021 01:15

Втретє на Covid-19 заразилися жителі Тернопільщини

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Втретє на Covid-19 заразилися жителі Тернопільщини
За последние сутки в Украине обнаружили 7167 новых больных коронавирусом.

У троих жителей Тернопольщины третий раз обнаружили Covid-19.

У более 60 жителей области коронавирус диагностировали во второй раз, пишет "За Збручем".

"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, которые переболели повторно, стоит пройти комплексные обследования.

До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования, или повторные обнаружения. Или возможно организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать", - пояснил эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев.

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Общее число лабораторно подтвержденных случаев в области достигло 44230.

За последние сутки в Украине обнаружили 7167 новых больных коронавирусом. Из них детей - 466, медработника - 172.

На 1-м месте по количеству заражений находится Житомирская область. Здесь за последние сутки насчитали 747 новых больных. Далее идут Львовская - 601, Винницкая - 587, Ивано-Франковская - 543 и Закарпатская - 503 случая.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 401 228 украинцев.

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