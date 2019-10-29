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вторник, 29 октября 2019 22:57

Вспышка гепатита в Чернигове: возросло количество больных детей

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Вспышка гепатита в Чернигове: возросло количество больных детей
В Чернигове в больнице находится 20 школьников с диагнозом гепатит А. Фото: Gainfo

В Чернигове количество госпитализированных детей из-за вспышки гепатита в местной школе возросло до 20.

В больницу забрали еще четырех учеников 5-го, 6-го и 8-го классов, теперь в медучреждении находятся 20 школьников. Об этом сообщили в Черниговской областной детской больнице, передает УНИАН.

В большинстве школьников лабораторно подтвержден диагноз "вирусный гепатит А", их состояние - средней тяжести. Детям предоставляется необходимое лечение.

В то же время в горсовете Чернигова сообщили, что источником гепатита в школе стала, вероятно, работница пищеблока учебного заведения. Женщина была госпитализирована 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

Отмечается, что буквально за два дня до заболевания женщина проходила медосмотр, который не показал ни болезней, ни их возбудителей. Поэтому другие работники пищеблока школы сейчас повторно сдают анализы в частной лаборатории.

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В связи с ситуацией мэр Владислав Атрошенко поручил коммунальному предприятию "Школьное" ввести тщательную проверку работников школьных столовых. Для школьников же проведут дополнительную разъяснительную работу, поскольку гепатит "А", по определению врачей, является болезнью немытых рук.

С 25 по 27 октября 2019-му в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы были госпитализированы 15 учеников местной ООШ №7.

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Дата
29
октября

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