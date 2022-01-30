Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?

Из-за опасений возможного вторжения России большой популярностью пользуются товары для выживания. Фото: pixaby.com

В свете массового психоза, связанного с возможным полномасштабным вторжением РФ в Украину, многие всерьез задумываются о том, как бы собрать тревожный рюкзак на случай эвакуации.

В компании Hotline.ua отметили нетипичный рост каталогов за последнюю неделю, который лучше всего демонстрирует рост уровня паники после того, как ряд стран, включая США и Великобританию, начали отзывать сотрудников своих посольств в Украине из-за опасений возможного вторжения России. Наибольшей популярностью пользуются именно товары для выживальщиков, пишет itc.ua.

Канистры (+300% за неделю)

Зарядное устройство на солнечных батареях (+100%)

Радиостанции, рации (+235%)

Рюкзаки (+60%)

GPS-навигатор (+38%)

Туристические фильтры для воды (+290%)

Трекинговая обувь (+80%)

Горелки, лампы, баллоны, обогреватели (+90%)

Багажные боксы (+110%)

Компасы (+50%)

Сумки первой помощи, аптечки (+105%)

Впрочем, даже простое обновление препаратов из домашней аптечки и ревизия запасов консервов способны уменьшить тревожность, говорят психологи.

Тем, кто не собирается покидать обжитое место, но чувствует некоторую тревогу, можно посоветовать проверить чек-лист необходимых запасов из шведской инструкции на случай кризиса или войны. Ее подготовили еще в 2018 году и разослали в каждое домохозяйство. Вот что советует шведам их правительство.

Еда

Важно иметь дома дополнительную пищу, обеспечивающую достаточное количество калорий. Используйте нескоропортящиеся продукты, которые можно быстро приготовить, для которых требуется мало воды или которые можно есть без подготовки.

• картофель, капуста, морковь, яйца

• хлеб с длительным сроком хранения (лепешки, сухари)

• спред сырный, сыр мягкий и другие спреды в тубах

• овсяное молоко, соевое молоко, сухое молоко

• растительное масло, твердый сыр

• макароны быстрого приготовления, рис, крупы, пюре быстрого приготовления

• предварительно приготовленная чечевица, фасоль, овощи, хумус в банках

• нарезанные помидоры, например, для приготовления макарон

• банки соуса болоньезе, скумбрия, сардины, равиоли, рыбные тефтели, тушенка

• фруктовое пюре, варенье, мармелад

• сок или другой напиток, который можно хранить при комнатной температуре

• кофе, чай, шоколад, энергетические батончики, мед, орехи, арахисовое масло, семечки.

Вода

Чистая питьевая вода жизненно необходима. Выпивать не менее трех литров на взрослого человека в день. Если вы не уверены в ее качестве, вам нужно уметь кипятить воду.

Если туалет не работает, можно взять прочные полиэтиленовые пакеты и поместить их в унитаз. Гигиена рук важна для предотвращения инфекции.

• бутыли

• ведра с крышками

• пэт-бутылки для замораживания воды (не наполняйте их доверху, иначе бутылка треснет)

• минеральная вода

• канистры, в идеале с краном, для сбора воды. Вы также можете иметь пару чистых канистр, наполненных водой, в качестве резерва. Хранить их нужно в прохладном темном месте.

Тепло

Если электричество отключат в холодное время года, в вашем доме быстро станет холодно. Соберитесь в одной комнате, повесьте на окна одеяла, застелите пол ковриками и соорудите берлогу под столом, чтобы согреться. Помните о риске возгорания. Перед сном погасите все свечи и альтернативные источники тепла. Регулярно проветривайте комнату, чтобы впустить кислород.

• шерстяная одежда

• теплая всепогодная верхняя одежда

• шапки, перчатки, шарфы

• одеяла

• карематы

• спальные мешки

• свечи

• чайные свечи

• спички или зажигалка

• альтернативные источники тепла, напр. газовые обогреватели

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Коммуникации

В случае серьезного инцидента вам необходимо иметь возможность получать важную информацию от властей через радиостанцию. Вы также должны уметь следить за тем, как средства массовой информации освещают события, оставаться на связи с родственниками и друзьями и иметь возможность связаться с аварийно-спасательными службами.

• радиоприемник, работающий от батареек, солнечных элементов

• автомобильное радио

• список важных телефонов на бумаге

• павербанки для таких устройств, как мобильные телефоны

• зарядное устройство для мобильного телефона, которое работает в автомобиле.

Разное

• спиртовая печь и топливо

• фонарь, налобный фонарик

• батарейки

• наличные мелкими купюрами

• аптечка и необходимые лекарства

• влажные салфетки

• дезинфицирующее средство для рук

• подгузники и товары для менструации

• топливо в баке.

Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям выделило следующие типы потенциальных опасностей: • кибератаки, выводящие из строя важные IT-системы; • инфраструктурный саботаж (дороги, мосты, аэропорты, железные дороги, электрические кабели и атомные электростанции); • террористические атаки, которые направлены на большое количество людей или важные организации; • попытки влияния на мнения и действия шведских чиновников или жителей Швеции; • разрыв транспортных сетей, который приведет к сокращению поставок продовольствия и других товаров; м военная атака, например авиаудары, ракетные удары и другие проявления войны.