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четверг, 24 февраля 2022 07:04

Все поезда в и из Киева курсируют по графику - Укрзалізниця

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Все поезда в и из Киева курсируют по графику - Укрзалізниця
На восточных направлениях движение поездов возможно с задержкой. Фото: "Укрзализныця"

Все поезда в и из Киева и поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Поезда в восточном направлении продолжают движение на безопасной скорости. Возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

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"Просим следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци, на вокзалах и прибывать на посадку за 30 мин до графикового отправления. Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".

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