Врачи должны получать не менее 25 тысяч гривен зарплаты - Степанов

Степанов рассказал о зарплатах врачей. Фото: Цензор

Зарплата врача в Украине должно быть не менее 25 тысяч гривен в месяц.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 000 гривен в пересчете на цены 2019 года... Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тысяч гривен. Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", - выразил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ТСН.

В то же время он надеется, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП.

"Минимальный процент на медицину в Европе - это 6% в Болгарии. Я считаю, что мы с этого должны начинать. Я практически уверен, что я смогу это сделать, и есть поддержка президента, поэтому, надеюсь, в следующем году у нас должно быть 6% ВВП. Я думаю, что приведу аргументы, в том числе и народных депутатов, чтобы нам выделили именно эту сумму", - отметил Степанов.

По его словам, нужно прекратить экспериментировать с медициной, потому что "эти эксперименты доведут до того, что у нас не будет врачей": "У нас будут только здания, в которых находится все, кроме больниц. Еще несколько лет, и мы будем запускать маршрутные такси в Польшу, где лечиться".

"Мы достигнем цели - нам нужна качественная и доступная медицина, где работают специалисты, которые получают достойные зарплаты, где установлено высококачественное оборудование. Я думаю, наши друзья будут гордиться за рубежом тем, какая медицина есть в Украине", - заявил он.

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Ранее Степанов заявил, что с 1 апреля в Украине роды должны были стать полностью бесплатными, на каждую роженицу предусмотрено более 8 тыс грн.