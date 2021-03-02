Впервые за семь недель. Количество новых случаев Covid-19 увеличивается - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1107
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1116
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5373
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1386
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1728
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
1 Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2286
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1224
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
22
3
8
10
9
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot;, - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
В Одессе обрушился памятник архитектуры
В Одессе обрушился памятник архитектуры
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Мужчина поднялся на заснеженную Говерлу на велосипеде
Азовское море покрылось льдом
Азовское море покрылось льдом
Видео
Все видео
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
Памятник Тарасу Шевченко повезли автомобилем во Флоренцию
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 297
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1575
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 675
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3681
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 882
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 00:32

Впервые за семь недель. Количество новых случаев Covid-19 увеличивается - ВОЗ

  Комментировать
Впервые за семь недель. Количество новых случаев Covid-19 увеличивается - ВОЗ
Растет количество больных коронавирусом. Фото: Reuters

Впервые за семь недель стало расти число новых случаев Covid-19.

"Впервые за семь недель мы видим, что количество случаев заражения увеличивается", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

Вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прививки от Covid-19 придется делать регулярно

В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса: приложение и портал "Действие" или можно зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впервые за семь недель. Количество новых случаев Covid-19 увеличивается - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 14445
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 11286
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9081
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 7326
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6795
Общество
Уже к концу недели планируется по 10 тысяч вакцинаций от Covid-19 в день - МОЗ
Уже к концу недели планируется по 10 тысяч вакцинаций от Covid-19 в день - МОЗ Просмотров: 45
19-летнего парня ударило током напряжением 27 тыс. вольт
19-летнего парня ударило током напряжением 27 тыс. вольт Просмотров: 774
Самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота
Самолет совершил экстренную посадку из-за злого кота Просмотров: 864
В украинцев выросла средняя зарплата
В украинцев выросла средняя зарплата Просмотров: 360
Пенсия, ипотека, оружие: каких изменений ждать украинцам первого месяца весны
Пенсия, ипотека, оружие: каких изменений ждать украинцам первого месяца весны
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 55409
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть