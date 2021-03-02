Впервые за семь недель. Количество новых случаев Covid-19 увеличивается - ВОЗ

Растет количество больных коронавирусом. Фото: Reuters

Впервые за семь недель стало расти число новых случаев Covid-19.

"Впервые за семь недель мы видим, что количество случаев заражения увеличивается", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

Вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

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В Украине есть 3 способа для записи на вакцинацию против коронавируса: приложение и портал "Действие" или можно зарегистрироваться через контакт-центр Министерства здравоохранения.