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четверг, 21 ноября 2019 00:30

Впервые за 20 лет: украинским ученым купят ледокол

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  Кабмин выделил 252 млн грн на покупку ледокола украинским ученым. Фото: bmpd
Кабмин выделил 252 млн грн на покупку ледокола украинским ученым. Фото: bmpd

Кабмин выделил деньги на покупку научного океанского судна ледового класса.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 20 ноября, передает пресс-служба Минобразования и науки.

"Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

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На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен. Его должны купить до конца года, а в 2020 году оно выйдет в океан под украинским флагом.

 

Ученые украинской полярной экспедиции исследовали в Антарктиде малоизвестную ледниковую пещеру. Имеет несколько озер и реку.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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