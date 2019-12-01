Возле Офиса президента отметили День провокатора

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1 декабря на ул. Банковая, 1/10 у здания Офиса президента активисты и члены общественной организации "Национальной жены" отметили день провокатора.

"Приглашаем всех желающих, всех тех, кто помнит славные времена Революции, присоединиться к празднованию Дня провокатора на Банковой", - написали организаторы события на своей странице в Facebook.

Организаторы устроили под Офисом президента импровизированную выставку символов борьбы 1 декабря, а также фотовыставку.

6 лет назад, 1 декабря, в центр Киева вышел миллион украинцев. Предшествовало этому событию избиение мирных студентов в ночь на 30 ноября.