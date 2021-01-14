ВОЗ собирает внеочередное заседание - будут рассматривать паспорта вакцинации

ВОЗ рассмотрит вопрос паспортов вакцинации на заседании. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения рассматривает возможное внедрение паспортов вакцинации для путешествий.

Над этим вопросом подробнее поработают на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

По его словам, все это будут регулировать по международным стандартам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассматривает внедрение Covid-паспортов - Ляшко

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации есть вопросом, которий регулируются международными медико-санитарными правилами", - заявили в ВОЗ.

В Польше людям, которые вакцинировались от коронавируса, планируют выдавать "паспорта вакцинации". Об этом сообщает Euractiv. Заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская сообщила, что такие документы будут предоставлять после 2-й дозы вакцины.