В Польше вакцинированым от Covid-19 будут выдавать специальные паспорта

Польша будет выдавать "паспорта вакцинации". Фото:pexels

В Польше людям, которые вакцинировались от коронавируса, планируют выдавать "паспорта вакцинации".

Об этом сообщает Euractiv.

Заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская сообщила, что такие документы будут предоставлять после второй дозы вакцины.

После прививки, в личном кабинете на сайте правительства или аккаунте системы здравоохранения, придет подтверждение в виде QR-кода.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающий, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированые люди", - сказала министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД прогнозирует открытие новых стран для путешествий украинцев

Люди с таким кодом смогут не проходить карантин после контакта с инфицированным человеком, а также пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания, Италия, Франция, Германия и Польша.