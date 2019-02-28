"Вопрос лица страны" - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2268
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1071
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 738
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1845
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1368
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 711
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3060
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1539
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 531
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
15
8
8
7
11
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Мэрилин Монро и Нефертити: Лесю Украинку изобразили в необычных образах
Мэрилин Монро и Нефертити: Лесю Украинку изобразили в необычных образах
Более 100 детских рисунков продали на благотворительном аукционе
Более 100 детских рисунков продали на благотворительном аукционе
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Красоту гор показали в черно-белых снимках
Видео
Все видео
90-летняя женщина покорила сеть активным танцем
90-летняя женщина покорила сеть активным танцем
Генпрокуратура и Нацполиция работают в интересах конкурентов - ТД "ГалПодшипник"
Генпрокуратура и Нацполиция работают в интересах конкурентов - ТД "ГалПодшипник"
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Не Maruv единственной: судья Нацотбора "Евровидения-2019" засветился в России
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1071
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1368
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1314
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4293
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2952
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1269
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
четверг, 28 февраля 2019 11:19

"Вопрос лица страны" - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение

  Комментировать
&quot;Вопрос лица страны&quot; - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение
Руслана против отказа Украины от Евровидения. Фото. википедия

Победительница Евровидения - 2004 Руслана Лыжичко заявила, что Украина категорически нельзя отказываться от Евровидения. "Это вопрос не конкурса, а лица страны", - считает певица.

В 2004 тоже говорилось об отказе Украины от участия.

"В год, когда я ехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение ", - пишет на своей странице в Facebook.

Причина для отказа от участия может быть у исполнителя, но не у организатора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины

"Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет, что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на Евровидении", - пишет она.

Отказ называет прогрессом назад. А надо идти только вперед, потому что все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы молодая и прогрессивная страна.

"Мы не можем отказываться от Евровидения. Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины. Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шансу. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора, или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе ", - считает Руслана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ницой назвала виновных в скандале на Нацотбора

В 2019 году Украина не будет представлена на песенном конкурсе Евровидение, который 14-18 мая будет проходить в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Певица MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве
Певица MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве Просмотров: 1089
В Раде предлагают отправить на Евровидение вице-премьера
В Раде предлагают отправить на Евровидение вице-премьера 3 Просмотров: 945
Сейчас вы читаете новость «"Вопрос лица страны" - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 24145
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 22392
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 2 Просмотров: 13843
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 13644
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 9021
Общество
Продать не удается: судну "Норд" придумали новое назначение
Продать не удается: судну "Норд" придумали новое назначение
На украинском заговорят все - от депутатов до полицейских: как собираются решать языковой вопрос
На украинском заговорят все - от депутатов до полицейских: как собираются решать языковой вопрос 1 Просмотров: 486
Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства
Больше денег на детей: кто получит дополнительные средства Просмотров: 261
В правительстве рассказали, сколько украинки должны рожать детей
В правительстве рассказали, сколько украинки должны рожать детей Просмотров: 1602
Президентские выборы никогда не вели к позитивным изменениям в Украине - самое интересное в журнале "Країна"
Президентские выборы никогда не вели к позитивным изменениям в Украине - самое интересное в журнале "Країна"
 1 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
Голосов: 35322
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua