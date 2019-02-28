"Вопрос лица страны" - у Русланы истерика по поводу отказа Украины от Евровидение

Руслана против отказа Украины от Евровидения. Фото. википедия

Победительница Евровидения - 2004 Руслана Лыжичко заявила, что Украина категорически нельзя отказываться от Евровидения. "Это вопрос не конкурса, а лица страны", - считает певица.

В 2004 тоже говорилось об отказе Украины от участия.

"В год, когда я ехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение ", - пишет на своей странице в Facebook.

Причина для отказа от участия может быть у исполнителя, но не у организатора.

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"Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет, что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на Евровидении", - пишет она.

Отказ называет прогрессом назад. А надо идти только вперед, потому что все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы молодая и прогрессивная страна.

"Мы не можем отказываться от Евровидения. Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины. Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шансу. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора, или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе ", - считает Руслана.

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В 2019 году Украина не будет представлена на песенном конкурсе Евровидение, который 14-18 мая будет проходить в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.