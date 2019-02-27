Певица MARUV анонсировала большой сольный концерт в Киеве

Сольный концерт MARUV в Киеве запланирован на 14 июня. Фото: facebook.com

Победительница Нацотбора на Евровидение 2019, певица MARUV анонсировала сольный концерт в Киеве. Состоится 14 июня в столичном клубе Stereo Plaza. Об этом исполнительница заявила на своей странице в Instagram. Также информация о концерте была размещена на странице клуба в Facebook.

У себя в Instagram певица опубликовала ролик с обращением к своим поклонникам.

"Все, что ни случается - к лучшему, - говорит MARUV. - Теперь у меня есть куча времени для подготовки сольного концерта в Киеве, для подготовки к премии YUNA. И самое важное - для нового альбома. Я хочу вас попросить немножко сбавить обороты и принять все более спокойно, как это сделала я. Я очень не люблю агрессию и конфликты. Агрессией никогда ничего не решается, поэтому прошу вас не вестись на провокации и поддержать меня своими улыбками и аплодисментами на концертах. И просто слушать мою музыку. Для меня это лучшая поддержка и благодарность".

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По результатам голосования зрителей и жюри MARUV одержала победу в Нацотборе на Евровидение. Но певица не подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией, поэтому не поедет на песенный конкурс. Исполнительница заявила, что условия контракта станут для нее "кабальными".