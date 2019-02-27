Четверо музыкантов отказались представлять Украину на Евровидении

Певица MARUV победила в Нацотборе на Евровидение, но не поедет на конкурс. Фото: facebook.com

Состоялся Нацотбор на Евровидение. Победу одержала певица MARUV. Но исполнительница не подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией, поэтому не поедет на песенный конкурс.

Что такое Нацотбор на Евровидение?

Национальный отбор - музыкальный конкурс, определяет представителя Украины на международном песенном конкурсе Евровидение. С 2016 году мероприятие проводит организатор Национальная общественная телерадиокомпания совместно с телеканалом СТБ. Артисты из авторской песней соревнуются за возможность засветиться на мировой музыкальной арене и достойно представить свою страну за рубежом. Нацотбор состоит из предварительного отбора, полуфиналов и финала.

Украина участвует в Евровидении с 2003 года. Дважды одерживала победу: Руслана с песней "Дикие танцы" - 2004 и Джамала с композицией "1944" - 2016-го.

Как прошел Нацотбор 2019?

Музыкальный продюсер Руслан Квинта вместе с телеканалом "СТБ" с участием представителя НСТУ выбрали 16 участников. В Нацотбора голосуют зрители и жюри в составе Джамалы, Андрея Данилко и Евгения Филатова. Решающее значение имеет зрительный выбор. По результатам двух полуфиналов шесть участников вышли в финал. Это певица MARUV, группы Brunettes Shoot Blondes, Yuko, Freedom Jazz и KAZKA и дуэт Anna-Maria. В финале победила MARUV с англоязычной песней Siren Song. Набрала наибольшее количество баллов - одиннадцать. Судьи поставили исполнительницу на второе место. Но от зрителей она получила максимальный балл.

Кто такая MARUV?

Настоящее имя певицы - Анна Корсун. Родилась 1992 года в Павлограде Днепропетровской области. 2014-го закончил Харьковский политехнический институт по специальности "радиофизика и электроника" и "специалист в сфере интеллектуальной собственности". 2013 года собрала в Харькове группа The Pringlez. 2014-го сольно участвовала в четвертом сезоне вокального шоу "Голос страны" в команде российского музыканта Сергея Лазарева. В составе коллектива The Pringlez выступала на международном конкурсе "Новая волна 2015" в российском Сочи, заняла третье место. 2016-го группа принимала участие в Нацотбора на Евровидение, но не прошел в финал.

2017 Анна Корсун переехала в Киев. Взяла псевдоним MARUV. В марте 2018-го представила клип на песню Drunk Groove, собравший более 80 млн просмотров на YouTube и прославил артистку на Западе. Сотрудничает с российским подразделением американского лейбла Warner Music Group.

MARUV приняла участие в Национальном отбора вместо исполнительницы Tayanna, которая в последний момент отказалась от участия. Песня MARUV под названием Siren Song возглавила рейтинги iTunes и Google Play Music как самая популярная среди украинских слушателей.

Что произошло после победы MARUV?

Победа MARUV вызвала скандал из-за того, что певица гастролирует в России. Выступала на местных премиях и шоу. На апрель у исполнительницы запланированы первые сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В правилах Нацотбора не имеет пункта о запрете для представителя Украины выступлений в России. MARUV заявила, что ради участия в Евровидении готова видовитися от российских гастролей.

Почему MARUV не поедет на Евровидение?

Национальная общественная телерадиокомпания не подписала договор с певицей, потому что стороны не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе.

В официальном заявлении Общественный вещатель отмечает три причины, повлиявшие на ситуацию. Основной пункт: "после проведенных переговоров ОАО" НСТУ "и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе". Речь идет об обязательствах, которые имеет исполнитель: на время конкурса становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире.

Второй пункт: "вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора".

Третий пункт: "опасность эскалации раскола украинского общества".

"Исполнитель обязательства участвовать в пресс-конференциях, - добавляет член правления Общественного Речь Александра Кольцова. - Также речь идет о передаче прав на песню Siren Song. Поскольку Maruv уже подписано на российский офис глобального лейбла Warner Music Group, там были определенные внутренние споры. Я так понимаю, это было их финальное решение не подписывать договор ".

На своей странице в Facebook MARUV подтвердила, что готова отменить гастроли в России, но другие пункты договора станут для нее "кабальными".

"Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков. Я - музыкант, а не битая на политической арене, - пишет Maruv. Перечисляет условия договора. - Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. Немедленная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировом лейбла Warner Music. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ (теоретически, меня могут заставить танцевать на Дне рождения у какого вице-премьера). Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. В случае нарушь ения одного из пунктов - штраф два миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенное сумму.

"Это не справедливо по зрителей, - комментирует ситуацию музыкальный критик Игорь Панаса. - Они поверили в то, что они могут решать вместе с жюри судьбу того, кто едет. Теперь они видят, что это не так".

Кто мог представить Украину вместо MARUV?

После неудачных переговоры с MARUV и отказа певицы участвовать в Евровидении НСТУ предложили поехать на конкурс сначала коллектива Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказали от предложения.

Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, также заявил, что не примет предложение НСТУ, если им предложат.

Будет ли Украина принимать участие в Евровидении 2019?

В этом году Украина не будет представлена на песенном конкурсе Евровидение. Об этом заявила Национальная общественная телерадиокомпания.

"Следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации хода национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в официальном сообщении НСТУ.

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Финал 64-го Евровидения состоится во второй половине мая в Тель-Авиве, Израиль.