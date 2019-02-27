Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России

Украинских артистов, которые гастролируют в России, предлагают облагать специальным сбором.

Кабинет министров обратился к Верховной Раде безотлагательно принять законопроект, регулирующий гастролирование артистов в России. Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Проект решения зачитал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

"Обратиться к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть и принять проект закона "Об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства агрессора и на временно оккупированной территории Украины", - зачитал министр.

Речь идет о законопроекте №8085.

"Он разработан в том числе и в правительстве с привлечением общественности. Именно эти все события (Евровидение. - Gazeta.ua) продемонстрировали актуальность этого вопроса", - добавил Кириленко.

По словам вице-премьера, если закон реализуют, страна "никогда больше не будет сталкиваться во время национального отбора с вещами, которые всколыхнули общественность".

В законопроекте говорится о "реестре лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора".

Предлагается, чтобы артисты сообщали Службе безопасности Украины об участии в концертах в РФ. Также запрещаются выступления на оккупированных Россией территориях.

"Ввести ответственность за нарушение указанных выше норм в виде административного штрафа от 50 до 200-от минимальных заработных плат (834,6 тыс. - Gazeta.ua)", - говорится в тексте.

Также предлагается гастрольный сбор для организаторов концертов артистов в РФ. "Поступления от этого сбора направляются на нужды Вооруженных Сил Украины", - сказано в документе.

Кроме того, на заседании правительство поручило Госкомтелерадио вместе с НСТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.

Правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".

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Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России.