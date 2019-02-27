В Раде предлагают отправить на Евровидение вице-премьера

Нардеп из БПП Алексей Гончаренко предлагает на Евровидение от Украины отправить вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко.

Соответствующее депутатское обращение он направил главе НОКУ Зурабу Аласании.

Обращение Гончаренко к Аласании

"Написал официальное письмо, потому что я так понимаю, что только он, Кириленко может достойно представить Украину, потому что он настоящий патриот, идеолог и сможет представить нашу страну в Тель-Авиве. Возможно, он хоть хороший танцор... На самом деле эта история уже перешла в абсурд... Если люди сказали, что хотят Maruv, значит должна быть она", - отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что организаторы конкурса, руководство НОТУ и вице-премьер Кириленко должны были до начала конкурса прописать соответствующие условия участия.

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Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России. НОТУ предложила поехать на конкурс сначала коллективу Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказали от предложения. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НОТУ, если им предложат.