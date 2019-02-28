Ницой назвала виновных в скандале на Нацотбора

Певиц Anna Maria несправедливо обвиняют по их слова о Крыме. Фото - uapisnya.com.ua

Певиц Anna Maria несправедливо обвиняют по их слова о Крыме.

В скандале, который разгорелся после их интервью с Романом Скрыпиным, на самом деле виноваты "создатели" проблемы - Министерство культуры, "Общественное" и "СТБ". Такое мнение озвучила украинская писательница Лариса Ницой, передает "Обозреватель".

Она уточнила, что в условиях "Евровидения" нет пункта о том, что прошлое исполнителя может влиять на результаты отбора.

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"А что, девушки должны были сказать, что "наши родители гады, мы от них отказываемся?". Они не могут так говорить. Или что" Крым - украинский?". Тогда они туда не смогут вернуться. В условиях конкурса не написано, что "вы не имеете права, потому что такая ситуация в обществе и в условиях войны посмотрите на то, что у вас за спиной". Нет такого", - сказала она.

По Maruv Ницой добавила, что певица имеет право выступать за другую страну. Ранее была информация, что победительницы Нацотбора Украины предложили выступить от России в 2020 году.

В 2019 году Украина не будет представлена ​​на песенном конкурсе Евровидение, который 14-18 мая будет проходить в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.