Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины

Организаторы Евровидения надеются увидеть Украину на конкурсе в 2020 году. Фото: Mind.ua

Организаторы Евровидения подтвердили, что Украина отказалась от участия в конкурсе и выразили надежду увидеть страну в следующем году.

Также организаторы отметили, что за отбор конкурсанта ответственный именно общественный вещатель. Об этом сообщается на официальном сайте Евровидения.

"Каждый вещатель, участвующего несет ответственность за выбор своего исполнителя для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. С грустью EBU может подтвердить, что украинская телекомпания UA: Общественное сообщила EBU, что после обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса песни Евровидение 2019 года. Будут продолжены дискуссии между ЭВС и UA:Общественное по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако сейчас мы с нетерпением ожидаем того, что в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве ", - говорится в сообщении.

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Украина отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения получила певица Maruv. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России. НСТУ предложила поехать на конкурс сначала коллективу Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказали НСТУ. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НСТУ, если им предложат.