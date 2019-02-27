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среда, 27 февраля 2019 18:28

Украина не будет участвовать в Евровидении-2019

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  Победительница национального отбора Maruv и НОТУ "не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе"
Победительница национального отбора Maruv и НОТУ "не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе"

В 2019 году Украина не будет представлена ​​на песенном конкурсе Евровидение, который 14-18 мая будет проходить в Тель-Авиве.

Об этом говорится в официальном заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

НОТУ предложила создать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества о сотрудничестве украинских артистов со страной-агрессором. Также разработать законопроект, который бы регулировал этот вопрос.

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Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России.

НОТУ предложила поехать на конкурс сначала коллективу Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказали от предложения. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НОТУ, если им предложат.

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Комментарии

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Дата
27
февраля

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Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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