Волонтеры из Немирова покупают продуктовые наборы малообеспеченным

Фото: предоставил Александр Москаленко

Основатель волонтерской организации "Фонд Жизнь" 20-летний Александр Москаленко из города Немиров Винницкой области, запустил новый благотворительный проект "Добро Їм!". Члены фонда организуют адресную помощь продуктами многодетным семьям, семьям с детьми с инвалидностью, пожилым людям, людям с инвалидностью, бездомным.

"Идея проекта возникла потому, что рядом с нами есть много людей, которым невозможно выживать на пенсию, а работать нет возможности. Часто наши подопечные имеют проблемы со здоровьем, а после оплаты лечения, медикаментов и коммунальных платежей, у них не остается денег даже на питание. Именно поэтому мы стараемся обеспечить этих людей необходимыми продуктами. В набор, которого хватает на месяц, входят: крупы, макароны, сахар, чай, консервы, мука, кондитерские изделия", - рассказал Александр Москаленко цели проекта корреспонденту Gazeta.ua.

Автор: предоставил Александр Москаленко Команда волонтеров из города Немиров Винницкой области запустила новый благотворительный проект «Добро Їм!». Члены организации организуют адресную помощь продуктами многодетным семьям, семьям с детьми с инвалидностью, пожилым людям, людям с инвалидностью, бездомным

Александр признался, что некоторые люди сначала стесняются принимать помощь.

"Когда мы принесли продуктовый набор пенсионерке 72-летней Татьяне Кучер, то она смутилась. Но у женщины очень сложное положение. Она живет одна на небольшую пенсию, поэтому поддержка просто необходима. В такой же финансовой ситуации сотни пенсионеров. ⠀

Одинокая 71-летняя пенсионерка Лидия Валковая воспитывает двух внучек с инвалидностью. Отец девочек отказался от них почти сразу после рождения. Их мама долго болела, перенесла много дорогостоящих операций, все финансы были потрачены на лечение. В конце марта она умерла и весь уход за девочками лег на плечи Лидии Алексеевны. Мы не можем бросить на произвол судьбы эту семью", - рассказал Александр.

Парень отметил, что к благотворительному проекту "Добро Їм" могут присоединиться все желающие.

"Помощь нуждающимся реализуется при поддержке нашей команды и неравнодушных людей, которые хотят приобщиться к доброму делу. На нашем сайте www.dobro.im можно оформить разовое пожертвование или подписаться на ежемесячное пособие на любую удобную сумму. Только вместе мы делаем этот мир лучше и добрее. Мечтаю, чтобы наш проект стал всеукраинским", - добавил Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тряпье отправляем для чистки оружия и пушек" - как работает магазин внимательного потребления во Львове

18-летняя Наталья Брусник из Черкасс два года борется с опухолью головного мозга. Перенесла химиотерапию и две операции. Ей необходимо лечение с помощью киберножа. Его проведут в Турции. Из нужной суммы на лечение и проживание осталось собрать 60 тыс. грн.