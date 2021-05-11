"Я вынуждена снова обращаться к людям" - мать просит помощи на лечение дочери

Автор: Фото предоставлено Верой Брусник 18-летняя Наталья Брусник из Черкасс 2 года борется с опухолью головного мозга. С нужной суммы на лечение и проживание в Турции осталось собрать 60 тыс. Нужна помощь.

18-летняя Наталья Брусник из Черкасс два года борется с опухолью головного мозга. Перенесла химиотерапию и две операции. Ей необходимо лечение с помощью киберножа. Его проведут в Турции. Из нужной суммы на лечение и проживание осталось собрать 60 тыс. грн.

"Наташа у меня поздний и долгожданный ребенок. Я ее родила, когда сыну было 24 года. Дочь была здорова. А в 10-м классе потеряла сознание. Обследование головы показало опухоль головного мозга и жидкость. Наташу срочно прооперировали, с интервалом в неделю. Поставили дренаж и шунт. Она прошла курс химиотерапии, но безрезультатно. Мы поехали на консультацию в Киев к профессору из Турции. Он сказал, что снова нужна операция. Проведет ее с помощью киберножа. Это безоперационный метод, который даст моему ребенку шанс на полноценную жизнь. Нам выставили счет на 200 тысяч гривен и ждут в середине июня. С дочерью поеду я или мой сын. Большую часть суммы нам помогли собрать волонтеры и неравнодушные люди. Не хватает еще 60 тысяч гривен, которые нам надо собрать за месяц. Я работаю дворником. С мужем разведена, он нам не помогает. Поэтому я вынуждена вновь обращаться к людям", - рассказала Gazeta.ua мать Вера Брусник.

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Реквизиты для помощи:

карта Сбербанка: гривна - 5167 8031 2908 4278 или евро - 4790 7000 1990 1512 (Брусник Наталья Анатольевна).