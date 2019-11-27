Вокруг аварийного танкера Delfi установили защитные боны

Боны позволят предупредить возможное распространение нефтепродуктов. Фото: Администрация морских портов Украины

Сотрудники Администрации морских портов и военно-морских сил Украины завершили установку защитных бонов вокруг аварийного танкера Delfi.

Боновые заграждения позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

В операции по установлению бонов участвовали водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ. Специалисты установили около 300 м заграждения. Боны повышенной плавучести закреплены на якорях и окружают судно.

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В ночь на 22 ноября в Черном море вблизи Одессы танкер "Делфи" с командой на борту сорвало с якоря и понесло к берегу. Эвакуировали трех членов экипажа - капитана, механика и матроса. Корабль лег боком на дно. Из пробоины вытекло топливо. На месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 150 раз превысила предельную.