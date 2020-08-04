"Война мешает Украине построить собственную стратегию, но также не дает нашему обществу заснуть окончательно" - философ

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1908
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1026
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18531
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6876
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 981
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
13
3
5
4
3
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Видео
Все видео
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Интервью
1/5
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Просмотров: 261
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 666
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1908
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6876
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 270
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 20:23

"Война мешает Украине построить собственную стратегию, но также не дает нашему обществу заснуть окончательно" - философ

  Комментировать
&quot;Война мешает Украине построить собственную стратегию, но также не дает нашему обществу заснуть окончательно&quot; - философ
Тарас Лютый: Общество может и должно доносить свои месседжи. Никто не построит стратегию нас. Это - наш долг. Фото: Тарас Подолян

Общество и государство формирует стратегии на определенное время. Должны постоянно корректировать свою.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Вряд украинцам удалось ее построить. Обычный человек верит, что все проблемы государства должен решать политикум. Он раз в пять лет приходит на избирательный участок, голосует и на этом его участие в государственной жизни заканчивается. Но есть общественные обсуждения, петиции. Общество может и должно доносить свои месседжи. Никто не построит стратегию нас. Это - наш долг. Во времена Майдана люди выходили на улицы и прилагали усилия ради общего дела", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо забыть об элитарности здравоохранения" - философ о проблемах пандемии

По его мнению, Революция достоинства превратилась в своего рода институт.

"Люди, которые имели что сказать, сделали это. Сейчас общество распылено. Возвращаемся в домайданные времена. Часто забываем про внешние вызовы. Продолжается война с Россией. Ежедневно гибнут люди, которые сдерживают натиск. Это не позволяет выстроить стратегию. С другой стороны - война не дает обществу окончательно заснуть. Но это - ненормальный раздражитель", - добавляет эксперт.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

С 00:01 27 июля на Донбассе вступило в силу соглашение о "полном и всеобъемлющее прекращение огня". Достигли его 22 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Война мешает Украине построить собственную стратегию, но также не дает нашему обществу заснуть окончательно" - философ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

В составе австрийской армии создали военное формирование украинцев

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 17388
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 12708
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на &quot;Москвиче&quot; отомстил патрульным
Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным
5
 Просмотров: 7425
&quot;Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки&quot; - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга
"Видела лицо, головку, ножки и выломанные ручки" - роженица рассказала, как забрала мертвую дочь из морга Просмотров: 7092
Правительство проведет индексацию пенсий для всех категорий
Правительство проведет индексацию пенсий для всех категорий Просмотров: 6660
Общество
Судьи ВАКС предоставили круглосуточную охрану: подробности
Судьи ВАКС предоставили круглосуточную охрану: подробности Просмотров: 54
Большинство украинцев не пойдут в летний отпуск - соцопрос
Большинство украинцев не пойдут в летний отпуск - соцопрос Просмотров: 45
Против заместителя главы МИД открыли дело за письмо об армянском геноциде
Против заместителя главы МИД открыли дело за письмо об армянском геноциде Просмотров: 126
Центры занятости восстанавливают личный прием граждан
Центры занятости восстанавливают личный прием граждан Просмотров: 45
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
13
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Скандальный Окружной административный суд Киева хочет отменить регистрацию партии "Слуга народа"
1
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 52593
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua