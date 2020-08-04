"Война мешает Украине построить собственную стратегию, но также не дает нашему обществу заснуть окончательно" - философ

Тарас Лютый: Общество может и должно доносить свои месседжи. Никто не построит стратегию нас. Это - наш долг. Фото: Тарас Подолян

Общество и государство формирует стратегии на определенное время. Должны постоянно корректировать свою.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Вряд украинцам удалось ее построить. Обычный человек верит, что все проблемы государства должен решать политикум. Он раз в пять лет приходит на избирательный участок, голосует и на этом его участие в государственной жизни заканчивается. Но есть общественные обсуждения, петиции. Общество может и должно доносить свои месседжи. Никто не построит стратегию нас. Это - наш долг. Во времена Майдана люди выходили на улицы и прилагали усилия ради общего дела", - считает эксперт.

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По его мнению, Революция достоинства превратилась в своего рода институт.

"Люди, которые имели что сказать, сделали это. Сейчас общество распылено. Возвращаемся в домайданные времена. Часто забываем про внешние вызовы. Продолжается война с Россией. Ежедневно гибнут люди, которые сдерживают натиск. Это не позволяет выстроить стратегию. С другой стороны - война не дает обществу окончательно заснуть. Но это - ненормальный раздражитель", - добавляет эксперт.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

С 00:01 27 июля на Донбассе вступило в силу соглашение о "полном и всеобъемлющее прекращение огня". Достигли его 22 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.