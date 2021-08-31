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вторник, 31 августа 2021 20:23

"Во время строительства постоянно выкапывали кости" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"

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&quot;Во время строительства постоянно выкапывали кости&quot; - Зисельс о российском проекте &quot;Бабий Яр&quot;
Иосиф Зисельс: "Среди тех, кто поддерживает украинский проект, – много евреев. Кремль хотел разрешить конфликт между местными евреями и украинцами. Но мы своими гражданскими усилиями этому помешали". Фото: Тарас Подолян

Российский проект мемориала "Бабий Яр" нарушает украинские законы – строительство осуществляется на территории кладбищ. Украинская власть не оказывает ему сопротивления, поскольку российская сторона может обвинить ее в антисемитизме.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал украинский правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"В Бабьем Яру было четыре кладбище, – рассказывает он. – Кирилловское православное, Лукьяновское еврейское, караимское и магометанское. Все на краю Бабьего Яра – потому что земля дешевая, общины выбирали ее под кладбище. По меньшей мере 100 тысяч человек были похоронены там до войны. Еще столько же расстреляли во время немецкой оккупации. Там в земле лежат 200 тысяч. Во время строительства в этом районе из земли постоянно выкапывали кости".

Участники российского проекта нарушают закон о кладбищах – строят на их территории, отмечает правозащитник.

"На еврейском кладбище возвели так называемую аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле", на православном Кирилловском – "мемориальную синагогу". В заповеднике", – возмущается он.

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Власть не оказывает сопротивления кремлевскому проекту, опасаясь обвинений в антисемитизме, указывает Зисельс.

"Этот проект стереотипно считают "еврейским", поэтому украинцы опасались выступать против него, чтобы их не считали антисемитами. Однако среди тех, кто поддерживает украинский проект, – много евреев. Кремль хотел разрешить конфликт между местными евреями и украинцами. Но мы своими гражданскими усилиями этому помешали. Большинство наших оппозиционных политиков стали на сторону украинского проекта", – утверждает он.

Украинский проект мемориала разработала рабочая группа при Институте истории Украины Академии наук Украины по заказу правительства. В начале 2019 года ученые во главе с заместителем директора института Геннадием Боряком представили достойную концепцию, считает диссидент.

"Каждый такой проект знаковый – музей Голодомора, Революции достоинства, Холокоста и Бабьего Яра, мемориал жертв депортации крымских татар, которого еще не существует. Они интересны миру – должны исходить из нашей культуры памяти. Она накапливается сотни лет. Государство переплавляет ее в политику памяти. Хотя она это еще и не выработана", – отмечает он.

Полное интервью с Иосифом Зисельсом читайте в журнале "Країна"

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины подала иск в Окружной административный суд города Киева на деятельность Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации. Среди требований иска — не допустить проведения строительных работ на Лукьяновском еврейском кладбище и Кирилловском православном кладбище, расположенным в пределах территории Бабьего Яра в Киеве.

Ранее благотворительная организация "Международный мемориальный благотворительный фонд "Бабий Яр" подала иск в Окружной админсуд Киева с требованием запретить строительство синагоги в Бабьем Яру. Строительство ведет частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

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