Во Львовской области автомобиль с иностранцами слетел с моста

Водитель не справился с управлением и слетел в кювет, пострадали 4 иностранцев. Фото: Нацполиция

На трассе Тухля - Славское во Львовской области легковушка слетела с моста в кювет, пострадали 4 иностранцев.

Правоохранители говорят, что авария произошла из-за водителя, который не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель "Мицубиси", 38-летний иностранец, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

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В аварии пострадали водитель и трое пассажиров авто, среди них 17-летняя девочка. Все пострадавшие - иностранцы.

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