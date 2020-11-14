Во Львове полиция блокирует рынки

Полиция не позволяет предпринимателям работать. Фото: varta1.com.ua

Во Львове полиция блокирует работу крупнейших рынков.

Zaxid.net сообщает, что полиция дежурит на рынках "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный" и в торговом центре "Искра".

Входы на рынки не перекрывают. Следят, чтобы торговцы не работали. Предприниматели не встают за прилавки.

Дежурят полицейские патрули вместе с участковыми инспекторами. Оштрафовали ли кого-то из предпринимателей, в полиции не сообщают. Говорят, что выполняют распоряжение правительства.

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В полицию поступило 11 сообщений о нарушениях правил карантина. В полиции отметили, что реагируют на все такие сообщения. Проводят профилактические беседы, привлекают предпринимателей к предусмотренной законодательством ответственности.

Исполком Львовского городского совета объявил субботу и воскресенье до 30 ноября рабочими днями. Это решение распространяется на заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры и рынки.