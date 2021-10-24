Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей

На станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде вернулись пингвины и начали брачный сезон. Теперь команда ждет известие о первом отложенном яйце.

Об это сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Размножение субантарктических пингвинов происходит на острове Галиндез, где расположена станция. Поэтому полярники наблюдают за жизнью пингвинов прямо из окон. И именно оттуда биологи зафиксировали первое спаривание этих птиц.

Фото: Оксана Савенко

"Пингвины дженту очень забавные. Они "поют", как ослы, поэтому их называют ослиными. Галантно кланяются партнеру, крадут друг у друга камешки для гнезд, ссорятся и даже дерутся. Гнезда они делают достаточно близко к станции. Иногда даже используя определенные ее конструкции", - рассказали ученые.

Субантарктические пингвины - теплолюбивые. Поэтому остров Галиндез начали осваивать, как только там потеплело - в 2006 году. И уже в весенне-летнем сезоне 2007-2008 годов обустроили первые гнезда.

Прошлой зимой на Галиндез регулярно отдыхали пингвины дженту и Адели. Последних иногда было больше.

"Но весной ситуация существенно изменилась. Почти все Адели вернулись к южным "домам", которые зимой были скованны льдом, а дженту наоборот - возвращаются на наш остров. И сейчас здесь их уже более 2,7 тыс.", - рассказали ученые.

Это не максимальное количество пингвинов, которые гнездуются на острове. Хотя лучшие места давно заняты. "Ослы" любят "квартировать" на возвышенностях, отметили специалисты.

"В прошлом сезоне дженту захватили на Галиндезе новую территорию и образовали там третью субколонию. Сейчас они вновь активно обустраивают там гнезда. Поэтому возможно в этом году будет рекорд по количеству субантарктических пингвинов на острове? Об этом будем ждать вестей от биологов 26-й УАЭ, которые пристально следят за брачными сезонами животных не только из окон станции", - резюмировали сообщения.

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