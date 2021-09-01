Влетел в копеечку: стоимость концерта на День Независимости шокировала

Концерт начался 3D-шоу, которое иллюстрировало символику праздника. Фото: "Укринформ"

На организацию и проведение концерта к 30-летию независимости Украины потратили 64 млн грн бюджетных расходов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет "Радио Свобода".

Организовало мероприятие государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" во исполнение распоряжения Кабинета министров от 31 мая 2021 года.

Сколько именно стоили выступления принимавших участие в концерте исполнителей не уточнили.

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Праздничный концерт "Независимость - в нашей ДНК. День Независимости страны" состоялся в НСК "Олимпийский" вечером 24 августа. В мероприятии приняли участие 34 отечественных исполнителей, среди которых Джамала, Go-A, "Океан Эльзы", Олег Винник. Вырученные за билеты средства должны направить на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.