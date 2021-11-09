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Владельцам фейковых Covid-сертификатов обещают амнистию, но есть условие

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Владельцам фейковых Covid-сертификатов обещают амнистию, но есть условие
В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат. Фото: t.me/mintsyfra

В Украине разрабатывают правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться.

Нормы обнародуют в ближайшие дни, сообщил во время брифинга сегодня, 9 ноября, глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Это для тех, кто купил сертификат и хочет действительно вакцинироваться. Министерство здравоохранения, Верховная Рада, Нацполиция, МВД разрабатывают правовые основания, как человеку избежать в этом случае уголовной ответственности", - сказал Клименко.

Добавил, что десятки и сотни людей оступились. И месяц или два тому назад сделали такие сертификаты. Им нужно сообщить об этом и сказать, где именно приобрели фальшивку.

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"Если человек не воспользовался поддельным сертификатом - должен прийти с повинной. Мы должны наработать правовой механизм, который позволит человеку избежать ответственности. И выявить физическое или юридическое лицо, которое изготавливало и передавало этот сертификат", - пояснил Клименко.

По его словам, за неделю полицейские открыли 118 уголовных производств за изготовление и использование поддельных Covid-сертификатов. Больше всего такой поддельной документации правоохранители выявляют при пересечении гражданами границы. В том числе в аэропортах.

Также он добавил, что за прошлую неделю за совершение указанных уголовных правонарушений полицейские сообщили 20 подозрений. Также 20 обвинительных актов уже направили в суд.

Народные депутаты хотят ужесточить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации. Наказание грозит как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивки.

За использование поддельных документов по вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничением свободы до двух лет.

За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы до двух лет.

Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных документов о вакцинации хотят наказывать штрафом 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы до трех лет.

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09
ноября

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