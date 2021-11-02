Безумные штрафы и тюрьма: Рада усилит ответственность за подделку Covid-сертификатов

Рада планирует усилить ответственность за подделку справок о вакцинации. Фото: t.me/mintsyfra

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, которым предлагается усилить уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации. Наказание грозит как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивки.

"За" проголосовали 282 нардепа. Об этом свидетельствует трансляция заседания на официальном канале Совета в YouTube.

В частности, за использование поддельных документов по вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тыс. грн или ограничением свободы сроком до 2 лет.

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За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 до 68 тыс. грн или лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (1-3 года).

Изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных документов о вакцинации хотят наказывать штрафом от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишением свободы сроком до 3 лет.

21-летний житель Запорожья создал фейковое приложение "Дия", в котором можно было создать фальшивые цифровые документы - от паспорта до Covid-сертификата. Копия не имела ничего общего с официальным приложением, ведь у разработчика не было доступа ни к одному из госреестров.