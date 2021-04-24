Вкус "выжженной земли": в США выпустили необычный напиток

В США пивоварня New Belgium выпустила пиво под названием Torched Earth (Выжженная земля). Сам напиток мутный, крахмалистый, пахнет дымом. Пивовары утверждают, что именно таким будет постапокалиптический напиток, если человечество не справится с климатическим кризисом, пишет Thrillist.

Пиво варили не из традиционных ингредиентов (хмель, ячмень, солод), поскольку после катастрофы их на планете не останется, считают создатели. При изготовлении напитка использовались листья одуванчиков, вода и зерновые, загрязненные дымом, а также просо и гречиха, устойчивые к засухе.

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"Если кризис продолжится, то привычное сырье станет намного дороже", - предупредили в компании.

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образования бляшек. Медики назвали напитки, которые повышают артериальное давление.