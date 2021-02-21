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воскресенье, 21 февраля 2021 23:27

Какие напитки повышают артериальное давление

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Какие напитки повышают артериальное давление

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образования бляшек. Медики назвали напитки, которые повышают артериальное давление.

Энергетики

Согласно исследованию клиники Майо, артериальное давление повышают энергетические напитки. В эксперименте приняли участие 25 здоровых людей со средним возрастом 29 лет. Исследователи взяли образцы крови у испытуемых и измерили их артериальное давление через 30 минут после того, как участники закончили пить энергетик. Выяснилось, что он вызвал повышение систолического артериального давления на 6,2% и повышение диастолического давления на 6,8%, пишет "Страна Здоровья".

Много кофеина

Негативно на артериальное давление влияет и кофеин. Однако это индивидуально для каждого человека. "Чтобы узнать, может ли кофеин повысить ваше кровяное давление, проверьте его перед тем, как пить напиток с кофеином, и еще раз через 30-120 минут после этого", - советует доктор Шелдон Шепс из клиники Майо. Если кровяное давление повышается примерно на 5 -10 пунктов, то нужно ограничить употребление кофеина.

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Употребление газировки и молочных коктейлей

Также нужно быть осторожными с газированными напитками и сладкими коктейлями. Многие из них содержат кофеин, но, кроме этого, они очень калорийны. Частое употребление таких напитков приводит к увеличению веса, что, в свою очередь, повышает риск гипертонии.

Алкоголь

Повысить артериальное давление может и алкоголь. Нечастое употребление спиртного оказывает на давление только временное влияние. Однако, если пить алкоголь регулярно, это приводит к хроническому повышению показателей, рассказала кардиолог Франсиско Лопес-Хименес.

В ряде случаев ибупрофен способен привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

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