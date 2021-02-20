Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Растяжения, головная боль и другие болезненные ощущения часто не требуют обращения к специалисту. В таких случаях люди принимают обезболивающие, чтобы вернуться к привычному образу жизни и повседневных дел. Однако один из популярных препаратов способен вызвать серьезные побочные эффекты.

В ряде случаев ибупрофен способен привести к более серьезным проблемам со здоровьем, пишет Express. Как отметили в NHS, из них особенно выделяются четыре побочные эффекты. При появлении этих признаков следует немедленно обратиться к врачу:

• кровь в рвоте и черный стул, что может говорить о кровотечение в желудке;

• кровь в моче, затрудненное мочеиспускание, опухшие лодыжки, это указывает на проблемы с почками;

• сильная боль в груди или животе, является следствием язвы желудка или кишечника;

• затрудненное дыхание и ухудшение симптомов астмы.

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Еще может быть аллергическая реакция на ибупрофен. В числе ее признаков отмечаются зуд, покраснение и шелушение кожи, хрипы, давление в груди и горле, опухший язык.

Ранее врачи сообщили, что здоровье больных на коронавирус может ухудшиться при лечении противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен.