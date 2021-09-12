"Вижу Украину лидером Восточной Европы"- Ехануров

Юрий Ехануров убежден в успехе Украины. ФОТО: Центр общих действий

Украина может стать лидером Восточной Европы. У нее начался хороший период.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал Юрий Ехануров - нардеп III-V созывов, бывший министр экономики, обороны и премьер-министр.

"Я вижу Украину как лидера Восточной Европы. Мы способны такими быть. У нас сейчас классный период: поднимаются цены на сырье, металл, зерно. Будет два-три года такой конъюнктуры ", - заявил Ехануров.

В то же время он отметил, что страна снова движется в сторону управления "сильной рукой".

"Нынешний президент смотрит, как работали предыдущие. Видит пример Ющенко, который озвучивал правильные лозунги, долго и терпеливо. Ну и что в итоге? Народ не избрал его во второй раз. Янукович вел себя так нагло, что его сбросили. Поэтому надо найти середину ", - сказал Юрий Иванович.

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Полная версия беседы с ним уже доступна на Gazeta.ua. Бывший чиновник рассказал, как в Украине строились институты власти.

Ко Дню Независимости Украины Центр совместных действий в рамках проекта # укрдерждовгобуд, провел серию интервью с государственными деятелями и деятельницами. Говорили о становлении независимого государства с первым президентом Леонидом Кравчуком, экс-министром иностранных дел Владимиром Огрызко, бывшим министром обороны и премьер-министром Евгением Марчуком. Также с экс-спикером Верховной Рады Александром Морозом, заместителем председателя парламента 8-го созыва Оксаной Сыроед, бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым, дипломатом Романом Бессмертным. Все разговоры доступны для чтения в спецтеме "30 лет независимости", которую запустила Gazeta.ua.