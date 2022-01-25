Виктории Лазаревой на срочную трансплантацию почки требуется помощь

Автор: Фото предоставлено Витой Лазаревой Годовалая Виктория Лазарева из города Ирпень Киевской области имеет врожденный порок обеих почек, хроническую почечную недостаточность IV степени. На трансплантацию органа требуется $65 тыс.

Годовалая Виктория Лазарева, из города Ирпень Киевской области нуждается в трансплантации почки. Ребенок имеет врожденную хроническую почечную недостаточность в IV степени. На пересадку органа требуется $65 тыс.

"Во время беременности обнаружили, что у меня будет двойня. Хотя во время беременности этого не было обнаружено. Девочки с яйцеклетки начали делиться поздно. У второго плода была патология, несовместимая с жизнью. В 7 месяцев девочки переплелись пуповиной. Меня срочно прокесарили, – рассказала мать Вита Лазарева. – Первый ребенок прожил 2 часа, а Вика была с начальной гипоксией. Весом 1,8 килограмма. Мы прошли массу обследований и длительное лечение в Охматдете. Дочери поставили врожденную почечную недостаточность 4 степени. Врачи института Шалимова дали направление на трансплантацию почки в Белоруссию. Операцию проделают, когда Викуся наберет вес до 10 килограмма. Для этого нам не хватает еще 2,5 килограмма. Тогда нас поставят в очередь. Стоимость трансплантации составляет 65 тысяч долларов. Нам советовали Италию, но там почти на 25 тысяч долларов дороже. А для нашей семьи даже первая сумма недостижима. Умоляем небезразличных людей помочь спасти жизнь нашей дочери".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7520 1207 0663 или

4731 2196 4103 4651 (Лазарева Вита Анатольевна).