Viber, Telegram или WhatsApp: где больше всего общаются украинцы

Самым распространенным для общения в Украине мобильным приложением является Viber. Оно же самое популярное среди всех возрастных категорий, которым пользуются 66% украинцев.

Вторым по популярности мессенджером стал Facebook, говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Им пользуются 35% опрошенных.

На третьем и четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp, которыми пользуются 24% и 21% респондентов соответственно. Не слишком популярным для обмена сообщениями оказался Twitter, где переписываются лишь 6% украинцев. При этом почти треть опрошенных не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из приложений.

Доля опрошенных, которые не используют ни один из перечисленных приложений, является самой низкой среди возрастной категории 18-29 лет и увеличивается с возрастом: 30-39 лет – 11%; 40-49 лет – 13,5%; 50-59 лет – 25%; 60-69 лет – 51%; 70 лет и старше – 76%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20% украинцев не пользуются э-услугами из-за отсутствия интернета

Автор: kiis.com.ua

Telegram и WhatsApp больше использует городское население.

Всего в формате телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2005 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Instagram появятся новые функции

Viber запускает инструмент, который позволит обезопасить пользователей от звонков мошенников. Речь о функции "Блокировка неизвестных абонентов". После ее активации пользователь не будет получать оповещения о звонках от неизвестных контактов. Новая функция уже доступна в последней версии платформы для всех пользователей с украинскими номерами.