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вторник, 13 апреля 2021 13:58

В Viber добавили функцию защиты от мошенников

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В Viber добавили функцию защиты от мошенников
Viber получил функцию защиты от мошенников фото: ccm.net

Мессенджер Viber запускает инструмент, который позволит обезопасить пользователей от звонков мошенников. Речь идет о функции "Блокировка неизвестных абонентов".

После ее активации пользователь не будет получать оповещения о звонках от неизвестных контактов. Новая функция уже доступна в последней версии платформы для всех пользователей с украинскими номерами, информирует Pingvin.Pro.

Для того, чтобы включить "Блокировка неизвестных абонентов" необходимо открыть раздел "Дополнительно", затем войти в "Параметры" и выбрать пункт "Вызовы и сообщения". После этого пользователь должен включить переключатель напротив пункта "Блокировка неизвестных абонентов".

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После этого пользователь не будет получать входящие звонки от неизвестных контактов. Информация об этих вызовах будет отображаться только в списке чатов как "Пропущенный звонок", а также в разделе "Последние звонки".

Защита от нежелательных звонков работает как на Android и iOS устройствах, так и на компьютерной версии приложения.

Тестовая сборка Google Chrome получила оригинальную функцию. Так, пользователи смогут управлять воспроизведением роликов, даже если сайт видеохостинга будет открыт в соседней вкладке. Интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать вперед или назад.

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