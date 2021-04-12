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понедельник, 12 апреля 2021 14:32

Google Chrome получит новую функцию

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Google Chrome получит новую функцию
Google Chrome получит новую функцию фото: Zdnet.rf

Тестовая сборка Google Chrome получила оригинальную функцию. Так, пользователи смогут управлять воспроизведением роликов, даже если сайт видеохостинга будет открыт в соседней вкладке.

Интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать вперед или назад, сообщает iTechua.

Сделать это можно даже в соседней вкладке, если видеоряд воспроизводится на фоне. Такая функция удобна для прослушивания музыкальных клипов или подкастов во время работы в браузере.

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Сейчас новая опция работает с сервисом YouTube. В дальнейшем список поддерживаемых сайтов планируют расширить. Появление новой функции в составе стабильной сборки браузера ожидается в ближайшее время.

Компания Xiaomi представила второе поколение умной колонки Xiaomi Mi AI Speaker. Она имеет лучшее качество звука и расширенные возможности для связи с другими девайсами экосистемы IoT от Xiaomi. Девайс имеет 6 микрофонов, а также поддержку объединения 2 и более колонок для создания объемного звука в помещении.

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