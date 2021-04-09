Xiaomi представила смарт-колонку нового поколения фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила второе поколение умной колонки Xiaomi Mi AI Speaker. Она имеет лучшее качество звука и расширенные возможности для связи с другими девайсами экосистемы IoT от Xiaomi.

Девайс имеет 6 микрофонов, а также поддержку объединения 2 и более колонок для создания объемного звука в помещении, сообщает ITsider.

У Xiaomi Mi AI Speaker есть поддержка платформы интернета вещей Xiaomi IoT, которая имеет 271 умный девайс, а также 89 платформ интернета вещей от другого производителя. У девайса есть поддержка ассистента XiaoAI и Mijia Smooth Connection, благодаря чему подключение происходит через одно нажатие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Instagram появилось новое скрытое меню

Колонка также поддерживает Bluetooth Mesh Getaway. Благодаря этому можно подключить сотни Bluetooth-девайсов, таких как смарт-лампочки, дверные замки и другие умные девайсы, и управлять ими с помощью голосовых команд к колонке.

Умная колонка поступит в продажу по цене $30, примерно 833 грн.

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.