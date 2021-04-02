Apple подарит Siri новые голоса

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.
За 10 лет существования Siri практически не менялся, информирует Phone Arena.
В Siri Apple появится несколько новых голосов. Сейчас умный помощник имеет два женских и два мужских голоса. По отзывам, новые голоса звучат гораздо естественнее.
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Siri - персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение общается на естественном языке, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его особенности в течение длительного времени.
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