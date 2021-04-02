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воскресенье, 04 апреля 2021 04:25

Apple подарит Siri новые голоса

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Apple подарит Siri новые голоса
Apple подарит Siri новые голоса фото: iXBT.com

Американская компания Apple обновит функции умного голосового помощника Siri. Компания хочет позволить пользователям выбирать голос по умолчанию.

За 10 лет существования Siri практически не менялся, информирует Phone Arena.

В Siri Apple появится несколько новых голосов. Сейчас умный помощник имеет два женских и два мужских голоса. По отзывам, новые голоса звучат гораздо естественнее.

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Siri - персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение общается на естественном языке, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его особенности в течение длительного времени.

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