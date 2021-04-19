В Instagram появятся новые функции фото: acc.cv.ua

Разработчики Instagram работают над новыми функциями. Программист Алессандро Палуцци обнаружил, что соцсеть получит сквозное шифрование, специальные наклейки и обновленный статус сообщений для голосовых и видеозвонков.

Последние несколько месяцев разработчики работали над сквозным шифрованием личных сообщений, сообщает Pingvin.Pro.

Эту функцию заметили в феврале 2021 года. После этого Instagram внес несколько изменений. Последняя итерация заменяет кнопку "Начать сквозной зашифрованный чат" переключателем.

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Наклейка Collab, которую впервые увидели еще в октябре 2020-го, готова к использованию в стабильной версии приложения. Как она будет работать, до конца еще не понятно.

В облаке чата появилась кнопка обратного вызова, которая поможет пользователям перезвонить, если они пропустят сообщение или захотят снова соединиться с пользователем.

Соцсети Facebook и Instagram начали тестировать новую функцию. Речь идет о скрытии лайков к своим постам. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, скрывать лайки или нет.