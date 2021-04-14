Logitech презентовала мышку с поддержкой голосового ввода

Компания Logitech представила свою первую мышку, которая имеет поддержку беспроводного введения. Модель получила название Logitech Voice M380.
Она оснащена кнопкой для активации технологии голосового ввода Baidu. Мышка также поддерживает перевод 7 языков - английского, китайского, японского, корейского, французского, испанского и тайской, сообщает ITsider.
Мышка позволяет распознавать текст со скоростью 400 слов в минуту, при этом точность составляет около 98%. У Logitech Voice M380 есть поддержка работы как онлайн, так и в автономном режиме.
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Logitech Voice M380 имеет технологию оптического отслеживания, благодаря которой она может точно перемещаться по большинству поверхностей. За питание мышки отвечает 1 батарейка формата АА. Она обеспечивает автономность на уровне 18 месяцев.
Мышка поступит в продажу по цене $30, приблизительно 839 грн. Старт продаж запланирован на следующий месяц.
Мессенджер Viber запускает инструмент, благодаря которому можно обезопасить пользователей от звонков мошенников. Речь идет о функции "Блокировка неизвестных абонентов". После ее активации пользователь не будет получать уведомлений о звонках с неизвестных номеров.
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