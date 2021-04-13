Redmi выпустит первый игровой смартфон фото: ITsider

Сегодня компания Redmi, суббренд китайской компании Xiaomi, официально объявила о выходе на рынок игровых мобильных телефонов. Первая модель новой линейки выйдет в конце апреля.

Президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг заметил, что игровые телефоны станут популярными среди пользователей Redmi, сообщает Mydrivers.

Игровой телефон оснастят флагманской однокристальной системой Dimensity 1200, которая до этого уже появилась в смартфоне Realme GT Neo. MediaTek Dimensity 1200 получила основное быстрое ядро ​​Cortex-A78, которое работает на частоте 3,0 ГГц, 3 ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 Гц и 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55, работающих на частоте 2,0 Гц. В SoC установлен 9-ядерный графический ускоритель Mali-G77.

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Емкость аккумулятора игрового телефона Redmi превышает 4500 мА • ч. Устройство будет поддерживать технологию сверхбыстрой зарядки, но пока неизвестно, какой мощности.

Мессенджер Viber запускает инструмент, благодаря которому можно обезопасить пользователей от звонков мошенников. Речь идет о функции "Блокировка неизвестных абонентов". После ее активации пользователь не будет получать уведомлений о звонках с неизвестных номеров.