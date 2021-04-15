В Facebook и Instagram можно будет спрятать лайки

Facebook и Instagram получат новую функцию фото: headtopics.com

Соцсети Facebook и Instagram начали тестировать новую функцию. Речь идет о скрытии лайков к своим постам.

Пользователи смогут самостоятельно выбрать, скрывать лайки или нет, информирует Techcrunch.

Считают, что такая функция поможет снизить социальное давление на пользователей из-за беспокойства по поводу количества лайков.

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"Сначала идея скрытия подсчета лайков заключалась в уменьшении беспокойства и смущения, связанных с размещением контента в социальной сети. То есть люди будут беспокоиться о том, получит ли их сообщения достаточное количество лайков", - говорится в сообщении.

В 2019 году Instagram уже тестировал подобную функцию. Только тогда соцсеть автоматически скрывала лайки, и поэтому эксперимент признали провальным.

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