Везли в Москву: пограничники нашли в автобусе загадочный камень

В пункте пропуска "Гремяч", пограничники Черниговского отряда наткнулись на интересную находку в автобусе. Он направлялся из Киева в Москву.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
По пустым сиденьем автобуса правоохранители обнаружили минерал зеленого цвета диаметром 15 см и весом 900 г.
Водитель автобуса не смог объяснить, откуда там взялась находка. Поэтому ее изъяли и передали работникам ДФС.
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О ценности находки можно будет говорить только после соответствующей экспертизы.
13 декабря в одном из поселков Дрогобычского района воры похитили терминал самообслуживания из отделения банка.
Их задержал спецназ КОРД. Оказалось, что злоумышленники причастны причастны к 4 подобных краж во Львовской и Ивано-Франковской областях.
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