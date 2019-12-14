Везли в Москву: пограничники нашли в автобусе загадочный камень

Неизвестный минерал везли из Киева в Москву контрабандой Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Гремяч", пограничники Черниговского отряда наткнулись на интересную находку в автобусе. Он направлялся из Киева в Москву.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По пустым сиденьем автобуса правоохранители обнаружили минерал зеленого цвета диаметром 15 см и весом 900 г.

Водитель автобуса не смог объяснить, откуда там взялась находка. Поэтому ее изъяли и передали работникам ДФС.

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О ценности находки можно будет говорить только после соответствующей экспертизы.

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