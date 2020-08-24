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понедельник, 24 августа 2020 17:57

Ветераны "Азова" требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
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Ветераны полка "Азов", которые принимали участие в сегодняшнем Марше Защитников ко Дню Независимости Украины в Киеве, пришли под Офис президента требовать принятия "Закона о коллаборационистах".

Сначала охрана и полицейские пытались не пропустить ветеранов под здание ОП, но в итоге отступили – обошлось без серьёзных столкновений.

"Мы требуем от Зеленского принятия закона о коллаборационистах. Мы постоянно слышим о разведении войск, а по факту – о капитуляции. Украинская власть рассматривает возможность выборов на Донбассе, когда там будут находиться российские войска и боевики ЛДНР. Никто не спросил украинцев, хотели ли они видеть в ТКГ Фокина и Кравчука. Мир любой ценой – это цена, которую Зеленский готов заплатить, чтобы спасти свои рейтинги. Мир на коленях не вымаливается", – заявил первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

Билецкий также добавил, что под будущий закон о коллаборационистах должны попасть представители партии ОПЗЖ – в частности, Илья Кива, который заявляет о создании пророссийских силовых организаций в Украине, и Виктор Медведчук, владелец медиахолдинга с пророссийской риторикой. Также – партия блогера Шария.

Во время протеста под ОП азовцы также заявили, что соответствующий законопроект о коллаборационистах уже готов – его нужно только зарегистрировать в ВРУ.

"Сегодня, в День Независимости, мы прошли многотысячным маршем центром столицы. А сейчас под Офисом Президента, потому что здесь работают люди, которые прямо угрожают украинской независимости и безопасности. Мы требуем зарегистрировать законопроект о защите украинского государства от действий коллаборационистов. Этот документ уже написан. Действия коллаборационистов сегодня являются одной из самых больших угроз для Украины – те, кто работают на врага, должны ответить перед законом", – заявил ветеран полка "Азов" Максим Жорин.

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