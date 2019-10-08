Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор

На горе Поп Иван Черногорский утром 8 октября было 5 градусов мороза.
Карпаты до сих пор окутаны снегом, пишут 24 Новини.
Снег лежит на Драгобрате, взгорье на курорте "Захар Беркут" и на некоторых вершинах Буковеля.
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За ситуацией на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, что вживую транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.
В Украине 9 октября потеплеет.Ветер будет порывистым, до сильного. Будет преобладать сухая погода. Только на севере и западе вероятны небольшие дожди.
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