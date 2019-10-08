В Украину идет бабье лето

Когда украинцам ждать тепла. Фото с открытых источников.

В Украине 9 октября потеплеет.

"Днем температура воздуха повысится до 12 + 18 градусов. +18 градусов - это больше касается юго-запада. На Востоке ожидается + 10 + 13 градусов. В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов ", - сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер будет порывистым, до сильного. Будет преобладать сухая погода. Только на Севере и Западе вероятны небольшие дожди.

В Киеве ночью - без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем около +12 градусов. Ясно. Ожидается дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поддерживают ли в Украине открытия рынка земли - опрос

"Но не огорчайтесь, ибо теплО набирает обороты. Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все, кто пугают кота децибельных чиханием и кашлем, и просто счастливчики, которые вовремя отскочили от первой осенней инфекции, снова будут радоваться солнцу и уютном теплу.

И похоже, что таки с воскресенья, с 13-го октября, в Украине идет бабье лето!"- добавляет Диденко.

На Покрову, День защитника Украины ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса.

В Верховной Раде хотят переименовать "сырный или молочный продукт", которые содержат растительные ингредиенты, на "молокосодержащий продукт". Объясняют, что первое название сбивает покупателей с толку.