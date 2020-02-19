Ведущие "112" консультируют журналистов канала для временно оккупированных территорий

Владимир Полуев и Анна Степанец с "112 Украина" консультируют канал для временно оккупированных территорий. Фото: WZ.lviv

Ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец проводят консультации с журналистами нового телеканала для временно оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV.

Об этом сообщила экс-журналистка UATV Анастасия Федченко в Facebook.

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шефредакторы. Из 112 канала. Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий. Я в этом фарсе не участвовала", - рассказала она.

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Федченко отметила, что подала заявление на увольнение.

18 февраля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов во время атаки российско-оккупационных войск на позиции украинских военных в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.