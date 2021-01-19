"Ваша жена едет к близкой родственницы. А вы куда?" - как пересекают российскую границу

Российский поэт Аркадий Штыпель хочет получить вид на жительство в Украине. Фото: Тарас Подолян

Российский поэт Аркадий Штыпель хочет получить вид на жительство в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Жена получает вид на жительство в Украине. Потом и мне дадут, как ее мужу. Хотим иметь его, чтобы без проблем ездить сюда. Счастливые были бы, если бы удалось переехать. Но пока что это проблематично. У нас нет денег, чтобы сразу здесь приобрести жилье. Сначала надо что-то придумать с нашей московской квартирой", - сказал он.

Несмотря на то, что между Украиной и Россией нет прямого железнодорожного и авиасообщения, Аркадию Штыпелю удается бывать в нашей стране.

"Автобусы продолжают ходить. Мы ехали Ecolines. На пропускном пункте пассажиров высадили из автобуса. Самостоятельно проходили таможню, паспортный контроль. Затем пешком через нейтральную зону подошли к украинской границе. Там пассажиров уже ждал другой автобус", - рассказал он.

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"Перед тем, как ехать, изучили все правила въезда на территорию Украины. Но даже не подозревали, что могут не выпускать из России. Жена взяла справку, что едет в Одессу навестить свою мать. Мне сказали: "Ваша жена едет к близкому родственницы. А вы куда?" Друзья быстренько сделали справку, что еду в Украину лечиться", - добавил Аркадий Штыпель.

Полный текст интервью с ним читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Возле границы с РФ задержали 2 микроавтобуса, 2 лодки и грузовик с более 24 тыс. флаконов духов, центнерами свинины, сыров и другой контрабандой. Предварительная сумма оценки конфиската составляет более 630 тыс. грн.